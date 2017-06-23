Импичмент Порошенко: Олейник рассказал, как лишить власти президента Украины

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Сразу несколько фракций Верховной рады Украины собираются запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в партии «Батькивщина». Насколько эта процедура реальна и что ждет Порошенко в ближайшем будущем? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Известно, что инициатором предполагаемого импичмента стала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Почти все ее однопартийцы (57 депутатов из 62) тоже поддерживают инициативу, много говоря о коррупции и злоупотреблении властью. Также идею поддержали в «Оппозиционном блоке» и партии «Самопомощь», не против процедуры и ряд внефракционных депутатов. О поддержке импичмента задумался даже Олег Ляшко вместе с членами своей «Радикальной партии», но он готов поддержать проект уже в самом конце, когда поймет все расклады.

Как считает Тимошенко, имеется минимум шесть оснований для импичмента Порошенко. Среди них, например, невыполнение президентских полномочий по ряду направлений, увеличение числа бедных в стране и продолжение кровопролитной войны.

«Здесь надо плясать от печки. В Конституции Украины, принятой в 1996 году, импичмент президенту прописан как одно из условий отстранения от должности. Но для того, чтобы провести импичмент, необходим закон об этом импичменте. Все президенты берут обещание, что они будут авторами или инициаторами такого закона и ни один так и не вынес его в парламент. Сейчас стоит вопрос, чтобы рассмотреть процедуру импичмента как закон. Киевский областной совет принял решение обратиться к парламенту с этим предложением», — комментирует для ФАН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, закон может появиться, но будут сложности при его реализации. Порошенко понимает: этот закон — первый шаг к процедуре отстранения от должности.

«Поэтому он обязательно будет накладывать на него вето. Чтобы преодолеть вето, нужно найти 300 голосов. В самой конституции заложены определенные параметры, которые не дают так просто провести импичмент. Нужны выводы Верховного суда, Конституционного суда, а проголосовать должно не просто конституционное большинство в виде 226 голосов или две третьих, а три четвертых депутатов. Это практически нереально. Это путь в никуда. А где краткий путь? Надо просто вспомнить прецедент», — продолжает эксперт.

Он напоминает, что в 2014 году отстранили Януковича: абсолютно без всяких оснований, выйдя за пределы конституции. Тогда просто написали: президент самоустранился.

«Такую же формулировку можно применить и к Порошенко, добавив только, что он врет и не выполнил ни одного обещания. Весь украинский народ будет только «за». Есть прецедент. Если бы депутаты так поставили вопрос и спросили у Порошенко, чем он отличается от Януковича. Где выполненные обещания — например, за две недели закончить войну? Кому нужен безвиз на третьем году нищеты? Вопрос тут идет о движении, но не о цели. Попроще надо: гнать в шею в сторону Лукьяновки, там у нас СИЗО и трибунал. 300 голосов набрать — и до свидания. А если Порошенко будет говорить о нарушениях конституции, напомнить, что он как президент не обжаловал незаконное отстранение Януковича», — считает Олейник.

Оснований для досрочной смены президента много: есть смерть, есть добровольное заявление об уходе с должности, есть процедура импичмента, но нет формулировки «самоустранился».

«На Украине ни разу ни один президент не попал под импичмент. Порошенко контролирует закон и не допустит его принятия. Он же не идиот, чтобы подписать себе смертный приговор. Так что все эти движения депутатов — чтобы согреть публику, отвлечь журналистов и народ. Ребята, нужно выходить на площадь и снимать Порошенко революционным путем как человека, который реально является лидером «партии войны», который убил государство. Надо, чтобы он ответил за все. Хотите пойти парламентским путем? Берете кальку и пишите все то же самое, что в 2014 году, меняете только фамилию и инициалы. И точно такое же решение ставите на голосование. Интересно, как Порошенко тогда будет реагировать?» — резюмирует Олейник.

Как пишет Lenta.ru, Киевский областной совет накануне высказался за принятие Верховной радой механизмов, регламентирующих импичмент Порошенко. Авторы резолюции призывают принять новый закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», после чего внести изменения в регламент парламента.