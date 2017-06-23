Вооруженный ножом маньяк изнасиловал и ограбил пенсионерку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 23 июня. В Петербурге преступник, угрожая ножом, ограбил и изнасиловал пенсионерку, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. На садовом участке вооруженный ножом преступник изнасиловал женщину 1953 года рождения, пенсионерку. Кроме того, он украл у нее мобильный телефон и 1100 рублей.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что пациент избил хирурга, спросившего его о татуировках. Инцидент произошел в Хабаровске.