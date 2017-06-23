Время истекает: Роскомнадзор пригрозил Дурову блокировкой Telegram

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Москва, 23 июня. Глава Роскомнадзора Александр Жаров направил письмо основателю соцсети «ВКонтакте» и владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием прислать анкету в Роскомнадзор для включения в реестр организаторов распространения информации.

Жаров заявил, что к настоящему моменту все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой Telegram исчерпаны. Роскомназдор требует от команды мессенджера заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, и официально направить ее в Роскомнадзор для включения в реестр организаторов распространения информации.

«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам», — отметил Жаров.

В Роскомнадзоре пообещали, что действующий правовой статус мессенджера не изменится. Кроме того, уже сейчас в силу действия закона, даже без внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации.

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — предупредил Жаров, отметив, что время, отведенное команде Telegram для предоставления сведений, истекает.