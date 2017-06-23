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Весь мир
МО РФ: ИГ перебрасывает боевиков в провинцию Хама
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МО РФ: ИГ перебрасывает боевиков в провинцию Хама

8:51  23 Июня 2017  /обновлено: 9:28  23 Июня 2017
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МО РФ: ИГ перебрасывает боевиков в провинцию Хама

Сирия, 23 июня. Боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ* направляются  в провинцию Хама.

Как сообщили в Минобороны РФ, там оборудованы пункты управления, а также находятся склады вооружения и боеприпасов. Боевики для переброски сил используют темное время суток и сложный рельеф местности. 

Как уточнили в МО России, на маршрутах выхода и в районах рассредоточения боевиков «Исламского государства»* командованием российской группировки войск организован круглосуточный мониторинг.
 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Константин Терехов
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