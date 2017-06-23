МО РФ: ИГ перебрасывает боевиков в провинцию Хама

В Избранное

Скопировать

Сирия, 23 июня. Боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ* направляются в провинцию Хама.

Как сообщили в Минобороны РФ, там оборудованы пункты управления, а также находятся склады вооружения и боеприпасов. Боевики для переброски сил используют темное время суток и сложный рельеф местности.

Как уточнили в МО России, на маршрутах выхода и в районах рассредоточения боевиков «Исламского государства»* командованием российской группировки войск организован круглосуточный мониторинг.



* Организация запрещена на территории РФ.