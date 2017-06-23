Тринадцать пунктов для Катара: арабские страны направили требования Дохе

В Избранное

Скопировать

Власти Катара получили от Кувейта список требований четырех арабских стран, необходимых для восстановления дипломатических отношений. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники.

При этом информационное агентство не поясняет, какие именно претензии содержатся в документе.

Со слов министра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша становится понятно, что основные требования затрагивают прекращение финансирования радикализма и террористических группировок. Глава МИД ОАЭ также заявлял, что Дохе необходимо отказаться от поддержки палестинского движения ХАМАС и «Братьев-мусульман» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ — Прим. ФАН).

В тоже время по данным информационного агентства Associated Press, в списке, переданном правительству Катара — 13 пунктов.

Среди них – требование о прекращении дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала «Аль-Джазира», а также приостановка военного сотрудничества с Турцией. Кроме того, от Катара требуют денежную компенсацию, которую необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования.

Все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней. В качестве мер по снижению террористической угрозы эмирату предписывается прекратить юридический процесс приобретения гражданства на основе добровольного желания соискателей из Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также выдать всех разыскиваемых преступников, которые скрываются в Катаре.

В министерстве иностранных дел Катара заявили, что начнут вести переговоры только после того, как арабские страны снимут блокаду. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тани.