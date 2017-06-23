Сирия: Ударами ВМФ РФ уничтожены объекты ИГ в провинции Хама

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Москва, 23 июня. В результате ракетного удара ВМФ России уничтожены пункты управления, крупные склады вооружения и боеприпасов ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация) в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает министерство обороны России.

«В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой «Калибр» сдетонировал арсенал боевиков», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, корабли и подлодка ВМФ РФ осуществили пуски ракет «Калибр» по объектам ИГ в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.