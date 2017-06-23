Сирия: корабли и подлодка ВМФ РФ запустили шесть ракет «Калибр» по объектам ИГ

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Москва, 23 июня. Корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» ВМФ РФ выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает министерство обороны России.

По информации ведомства, фрегаты и подводная лодка осуществили запуск ракет из восточной акватории Средиземного моря. При этом уточняется, что субмарина выполнила пуск «Калибров» из подводного положения.

* Организация запрещена на территории РФ.