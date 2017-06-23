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Новости Сирии
Сирия: корабли и подлодка ВМФ РФ запустили шесть ракет «Калибр» по объектам ИГ
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Сирия: корабли и подлодка ВМФ РФ запустили шесть ракет «Калибр» по объектам ИГ

8:43  23 Июня 2017  /обновлено: 9:26  23 Июня 2017
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Сирия: корабли и подлодка ВМФ РФ запустили шесть ракет «Калибр» по объектам ИГ

Москва, 23 июня. Корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» ВМФ РФ выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГ* («Исламское государство»*  — террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает министерство обороны России.

Сирия: корабли и подлодка ВМФ РФ запустили шесть ракет «Калибр» по объектам ИГ

По информации ведомства, фрегаты и подводная лодка осуществили запуск ракет из восточной акватории Средиземного моря. При этом уточняется, что субмарина выполнила пуск «Калибров» из подводного положения. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Кира Мирова
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