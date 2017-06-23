Минобороны РФ: Подлодка «Краснодар» выпустила ракеты по объектам ИГ в Сирии

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Москва, 23 июня. Министерство обороны России сообщает об успешном запуске крылатых ракет, который осуществила подлодка «Краснодар», по объектам ИГ* («Исламское государство* — террористическая организация, запрещена в России).

«Подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, по сообщению ведомства, запуск ракет «Калибр» был осуществлен также к кораблей «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович».

* Организация запрещена на территории РФ.