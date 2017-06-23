Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Археологи обнаружили в Египте самый древний протез
Triangle Created with Sketch.

Археологи обнаружили в Египте самый древний протез

8:35  23 Июня 2017
79

Археологи обнаружили в Египте самый древний протез

Каир, 23 июня. Приспособление, которое использовалось в качестве искусственной замены части поврежденной ступни, обнаружено в Египте во время археологических раскопок.

Ученые говорят, что этот протез принадлежал женщине, жившей более 3 тысяч лет назад, из довольно зажиточной семьи, которая могла позволить себе приобрести подобный инструмент. 

Археологи обнаружили в Египте самый древний протез

Аккуратно выполненное приспособление, имитирующее палец ноги, крепилось при помощи прочных ремешков. Специалисты говорят, что мастер обладал недюжинным талантом, столь искусной была его работа. А сам протез является древнейшим инструментом такого рода.

Об открытии сообщает Базельский университет Швейцарии.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть