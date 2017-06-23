Археологи обнаружили в Египте самый древний протез

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Каир, 23 июня. Приспособление, которое использовалось в качестве искусственной замены части поврежденной ступни, обнаружено в Египте во время археологических раскопок.

Ученые говорят, что этот протез принадлежал женщине, жившей более 3 тысяч лет назад, из довольно зажиточной семьи, которая могла позволить себе приобрести подобный инструмент.

Аккуратно выполненное приспособление, имитирующее палец ноги, крепилось при помощи прочных ремешков. Специалисты говорят, что мастер обладал недюжинным талантом, столь искусной была его работа. А сам протез является древнейшим инструментом такого рода.

Об открытии сообщает Базельский университет Швейцарии.