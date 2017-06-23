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«Нарзан» теряет уникальные лечебные качества
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«Нарзан» теряет уникальные лечебные качества

8:30  23 Июня 2017
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«Нарзан» теряет уникальные лечебные качества

Пятигорск, 23 июня. Вода источника «Нарзан» из-за снижения химических показателей и уровня углекислоты стала терять лечебные качества.

Как пишут «Известия», специалисты склонны считать, что причиной этого, в том числе, является эксплуатация некоторых скважин на месторождении, которое питает источник. Впрочем, это не единственная причина.

«Источник «Нарзан» естественный, поэтому его режим зависит от метеорологических и гидрогеологических факторов. При большом количестве осадков вода опресняется. В засушливый период идет обратный процесс», — рассказал изданию сотрудник НИИ курортологии Евгений Потапов.

Добавим, что суммарные запасы минеральных вод Кисловодского месторождения, по оценкам Минприроды РФ, составляют более  2,5 тысяч кубометра в сутки. Сегодня добывается половина объема от разрешенной лицензией добычи.

#пятигорск #нарзан
Константин Терехов
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