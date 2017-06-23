Депп пошутил про убийство президента Трампа

В Избранное

Скопировать

Гластонбери (Великобритания), 23 июня. Звезда Голливуда Джонни Депп пошутил про убийство Дональда Трампа.

Как передает ТАСС, актер, выступая перед публикой на музыкальном фестивале в Гластонбери, что в Великобритании, предположил, что появление тут президента США добром бы не кончилось.

Депп спросил у собравшихся: «А когда актер последний раз убивал президента?», делая отсылку к делам 150-летней давности, когда актер Джон Уилкс Бут в 1865 году во время спектакля убил Авраама Линкольна.