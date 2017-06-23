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Новости Сирии
Сирия: пять медицинских центров построят в освобожденном от ИГИЛ Алеппо
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Сирия: пять медицинских центров построят в освобожденном от ИГИЛ Алеппо

8:16  23 Июня 2017
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Сирия: пять медицинских центров построят в освобожденном от ИГИЛ Алеппо

Алеппо, 23 июня. Пять современных медицинских центров будут построены на востоке Алеппо, освобожденном от боевиков ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая группировка).

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на  главу департамента здравоохранения города, доктора Зияд аль-Хадж Таха. По словам чиновника, новые медцентры будут предоставлять все виды медицинских услуг.

Начальник департамента отметил, что город располагает вакцинами, есть необходимые лекарства, которые выдаются нуждающимся в лечении бесплатно.

Сирия: пять медицинских центров построят в освобожденном от ИГИЛ Алеппо

Однако из-за войны ощущается нехватка специалистов. Многие квалифицированные врачи покинули город, когда он находился во власти террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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