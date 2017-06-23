В западном небе без перемен: ВКС РФ 14 раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков

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За прошедшую неделю у границ России было обнаружено 23 иностранных самолета-разведчика. Такой вывод можно сделать из инфографики, которую министерство обороны России опубликовало в газете «Красная звезда».

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России за прошедшую неделю поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков — реже, чем неделей ранее: 14 раз. На прошлой неделе российское военное ведомство сообщало о 18 перехватах.

Было осуществлено воздушное патрулирование самолетами дальней авиации акватории Балтийского моря. В нем участвовало два Ту-160, один А-50 и шесть Су-27.

У российских границ свои разведывательные полеты совершили воздушные суда семи государств.

Чаще всего, по данным издания, такие полеты проводили США — их самолеты RC-135 и беспилотники RQ-4B Global Hawk в общей сложности десять раз приближались к российским границам. За ними следует Норвегия – четыре раза, три — Швеция, по два — Великобритания и Франция, по одному — Португалия и Япония.

В связи с опасным сближением в небе над Балтийским морем, 19 июня в МИД Швеции вызвали посла России в королевстве. Напомним, что тогда российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолету-разведчику на расстояние, которое в Минобороны Швеции назвали «крайне незначительным».

А в четверг, 22 июня, самолеты НАТО попытались сопроводить борт министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Там министр проводил заседание, посвященное безопасности на западном стратегическом направлении.

К самолету Ту-154, на борту которого находился министр обороны, приблизился польский истребитель F-16. Самолет Шойгу следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27. Один из этих истребителей встал между бортом Шойгу и пытавшимся приблизиться к нему натовским самолетом. F-16 ретировался только после того как российский истребитель, качнув крыльями, продемонстрировал иностранному летчику свое вооружение.

Ранее в Минобороны сообщали о перехвате американского самолета над нейтральными водами Балтийского моря. При этом RC-135 попытался сблизиться с Су-27, совершив провокационный маневр. Российский летчик отреагировал на разворот американского пилота, а потом сопровождал самолет-разведчик до тех пор, пока он не изменил направление полета в сторону от российской границы.

При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что через десять минут у российской границы был обнаружен еще один американский RC-135. Он также был перехвачен Су-27 ВКС РФ.

Пентагон подтвердил инцидент со сближением в небе над Балтикой и посчитал его опасным.

«В связи с высокой скоростью сближения и слабым контролем за самолетом во время перехвата данное взаимодействие расценено как небезопасное», — говорится в заявлении американского военного ведомства.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о выполнении одного наблюдательного полета совместной миссии Италии и США над территорией нашей страны. Выполнены два наблюдательных полета российских экспертов над территориями Великобритании и США. Наблюдательный полет совместной миссии США и Украины над территорией России на американском самолете отменен в связи с неисправностью летательного аппарата.

Рост военной активности Североатлантического альянса в Восточной Европе и ухудшение ситуации у западных границ России отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов», — сказал он.

Министр отметил, что НАТО завершает создание четырех многонациональных батальонов у границ России.

«В странах Балтии и Польше завершается формирование четырех батальонных тактических групп, общая численность которых составит около 5 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой», — сказал он.

Также Шойгу подчеркнул, что США продолжают развертывание европейского сегмента системы ПРО.

«К 2018 году в дополнение к базе ПРО в Румынии планируется ввести в эксплуатацию аналогичный объект в Польше», — напомнил глава Минобороны.