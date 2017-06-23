Смертельное ДТП в Омске: водитель «семерки» сбил молодую женщину

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Омск, 23 июня. Молодая женщина погибла под колесами ВАЗ-2107, который сбил ее, когда она вместе со своим спутником переходила дорогу по пешеходному переходу.

Трагедия случилась накануне около полуночи в Омске, пишут очевидцы в социальных сетях. По их словам, пара пересекала проезжую часть, когда мужчина увидел, что одна из машин не собирается их пропускать и потянул девушку за собой.

В этот момент «семерка» на большой скорости обогнала тот автомобиль и сбила пешеходов. Молодого человека увезли в больницу. А женщина погибла на месте.