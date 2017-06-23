Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Указание Путина выполнили: полигон отходов «Кучино» закрыт
Triangle Created with Sketch.

Указание Путина выполнили: полигон отходов «Кучино» закрыт

8:00  23 Июня 2017
66

Указание Путина выполнили: полигон отходов «Кучино» закрыт

Балашиха, 23 июня. В Балашихинском районе прекратила работу крупнейшая в Подмосковье свалка «Кучино».

«Полигон закрыт, проводятся мероприятия по ЧС. Необходимо будет провести дообследование полигона, ущерб, который наносится окружающей среде, будет ликвидирован», — приводит слова главы регионального Минэкологии Александра Когана РИА Новости.

По словам чиновника, в федеральное Минприроды подана заявка на рекультивацию полигона. А уже с понедельника на мусорку начнут завозить грунт, чтобы «придавить отходы, ликвидировать запах, предотвратить возгорание».

Добавим, что о свалке «Кучино» стало известно всей стране во время «Прямой линии»  с президентом РФ. Владимиру Путину пожаловались местные жители, живущие буквально в километре от  полигона

#владимир путин #россия #подмосковье #кучино
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть