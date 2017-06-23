Указание Путина выполнили: полигон отходов «Кучино» закрыт

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Балашиха, 23 июня. В Балашихинском районе прекратила работу крупнейшая в Подмосковье свалка «Кучино».

«Полигон закрыт, проводятся мероприятия по ЧС. Необходимо будет провести дообследование полигона, ущерб, который наносится окружающей среде, будет ликвидирован», — приводит слова главы регионального Минэкологии Александра Когана РИА Новости.

По словам чиновника, в федеральное Минприроды подана заявка на рекультивацию полигона. А уже с понедельника на мусорку начнут завозить грунт, чтобы «придавить отходы, ликвидировать запах, предотвратить возгорание».

Добавим, что о свалке «Кучино» стало известно всей стране во время «Прямой линии» с президентом РФ. Владимиру Путину пожаловались местные жители, живущие буквально в километре от полигона