Донбасс: ВСУ в течение суток 8 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 23 июня. Киевские силовики на протяжении последних суток восемь раз обстреливали территорию Луганской народной республики, вновь нарушая «режим тишины».

Как сообщает народная милиция ЛНР, ВСУ трижды открывали огонь по району Калинова, дважды были обстреляны Сокольники и Первомайск, один раз обстрелам подверглась Калиновка.

Киевские силовики открывали огонь по территории Луганской народной республики из минометов 82 и 120 мм, стрелкового оружия и вооружения БМП, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

По данным оборонного ведомства ЛНР, в результате обстрелов раненых и погибших среди личного состава и мирных жителей нет.