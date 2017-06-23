Казахстан опроверг информацию про переговоры об отправке военных в Сирию
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Астана, 23 июня. Казахстан не ведет переговоры о направлении своих военнослужащих в Сирию. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.
«Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию», — сказал он журналистам.
О том, что Москва предложила отправить в зоны деэскалации в Сирии военнослужащих из Киргизии и Казахстана, ранее сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Информацию о начале переговоров с этими странами подтвердил и глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, о чем сообщало РИА Новости.
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