Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Распродажу паролей от аккаунтов британских чиновников устроили хакеры в Сети
Triangle Created with Sketch.

Распродажу паролей от аккаунтов британских чиновников устроили хакеры в Сети

7:30  23 Июня 2017
296

Распродажу паролей от аккаунтов британских чиновников устроили хакеры в Сети

Лондон, 23 июня. Пароли от аккаунтов чиновников Великобритании продаются в Сети.

На специализированных сайтах предлагаются к продаже списки, содержащие конфиденциальную информацию, которая касается силовиков, дипломатов, членов парламента и правительства Великобритании.

Об этом пишет газета Times, которая утверждает, что провела собственное расследование. По данным издания, пароли продаются через русскоязычные Интернет-ресурсы, из чего сделан вывод о наличии «русского следа» и причастности хакеров РФ к произошедшему сливу информации.

Распродажу паролей от аккаунтов британских чиновников устроили хакеры в Сети

Times иронично замечает, что британские должностные лица не слишком серьезно подходят к выбору паролей. Например, пишет она, в списке значатся «police» и «password» — это одни из самых популярных паролей у сотрудников полиции. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть