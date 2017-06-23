Распродажу паролей от аккаунтов британских чиновников устроили хакеры в Сети

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Лондон, 23 июня. Пароли от аккаунтов чиновников Великобритании продаются в Сети.

На специализированных сайтах предлагаются к продаже списки, содержащие конфиденциальную информацию, которая касается силовиков, дипломатов, членов парламента и правительства Великобритании.

Об этом пишет газета Times, которая утверждает, что провела собственное расследование. По данным издания, пароли продаются через русскоязычные Интернет-ресурсы, из чего сделан вывод о наличии «русского следа» и причастности хакеров РФ к произошедшему сливу информации.

Times иронично замечает, что британские должностные лица не слишком серьезно подходят к выбору паролей. Например, пишет она, в списке значатся «police» и «password» — это одни из самых популярных паролей у сотрудников полиции.