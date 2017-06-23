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Катар смягчил визовый режим для граждан России
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Катар смягчил визовый режим для граждан России

7:20  23 Июня 2017
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Катар смягчил визовый режим для граждан России

Доха, 23 июня. В министерстве внутренних дел Катара заявили о смягчении визового режима для россиян.

Как сообщают «Ведомости», теперь для того, чтобы вылететь в Доху, не нужно проведения таких процедур, как получение соответствующего приглашения, а также разрешения МВД Катара.

Кроме того, виза, стоимость которой составляет 27 долларов, сроком на месяц будет выдаваться на месте по прилету. При этом надо иметь паспорт со сроком действия на ближайшие полгода, гостиничную бронь, обратный билет и минимум 1500 долларов на банковской карте.

#катар #доха
Константин Терехов
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