Настигла расплата: Швейцария арестовала залог Киева в 15 млн евро за организацию «Евровидения»

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Власти Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения международного музыкального конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщается на сайте украинского телеканала «Первый национальный», который выступал соорганизатором фестиваля.

«Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что Женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. В своем официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры», — поясняет телеканал.

Гендиректор НОТУ Зураб Аласания добавил, что телерадиокомпания уже обратилась к одной из юридических фирм Швейцарии для помощи в разбирательстве по этому делу.

«Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством», — рассказал он.

И 20 миллионов евро мало

О том, что проведение международного песенного конкурса обошлось Украине в 20,4 миллиона евро рассказал исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Павел Грицак в начале июня.

«Я говорил, что мы отчитаемся о потраченных средствах. И вот мы отчитываемся. Было потрачено 20,4 миллиона евро», — цитирует его «Укринформ».

Он также добавил, что деньги на проведение «Евровидения» были выделены из государственного бюджета и городской казны Киева. А сведения о том, что расходы организаторов достигли 30 миллионов евро, Грицак окрестил «информационной уткой».

Сколько бы на самом деле не потратили – финансовых средств явно не хватило.

Ведь даже скандально известной на весь мир исполнительнице Леди Гаге, которая, кстати, предлагала выступить на «Евровидении» в Киеве бесплатно, организаторы не смогли окупить райдер. Потому, хедлайнером фестиваля стала Руслана.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал креативный продюсер конкурса Олег Бондарчук .

«Вы не спите, и вам это не снится. Наши, выбирая хедлайнера для Евровидения, отказали Леди Гаге и выбрали Руслану», — поделился он.

При этом продюсер добавил, что Леди Гага не единственная звезда мирового уровня, которая могла бы «засветиться» на Евровидении за скромное вознаграждение.

«Пришло время раскрыть карты… Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть Мила Йовович», — написал он.

Но, предположил Бондарчук, актрисе отказали по той же причине, что и экстравагантной певице.

Он также отметил, что после того, как шоу-продюсер Евровидения в Киеве Стюарт Барлоу высказался против приглашения украинской исполнительницы Русланы в качестве гостя вместо Леди Гаги, его уволили.

«И что в итоге? Увольняют Стюарта и пропихивают Руслану. Стыдоба. Мафия. Кланы. Это шоу было для Европы, и Леди Гага — это мировая звезда. Это статус. Это цивилизация. Это Украина как часть мировой культуры. А мы показали гречку с горохом», — написал Бондарчук.

Чтобы организаторы международного музыкального конкурса не растратили выделенные на него средства попусту, украинские власти еще до финала «Евровидения-2017» предупредили – будем следить.

Так, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что расходование денег будет проверено. И подчеркнул, что виновные в нецелевом использовании средств будут наказаны.

«Как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь ко всем контролирующим органам провести проверку закупок и всего остального. Если все эффективно, я пожму руку и поблагодарю, а если нет — то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

За Самойлову ответят

Ряд СМИ, гадая за что же женевское управление принудительного взыскания задолженности арестовало киевский залог, выдвигают версию, что такое решение могло быть принято из-за недопуска Службой безопасности Украины российской участницы Юлии Самойловой.

Швейцария молчит, и даже представители Европейского вещательного союза не стали отмечать, кто именно стал инициатором ареста денежных средств.

Напомним, что ранее организаторы международного музыкального конкурса ввели ограничения в отношении Украины из-за нарушения устава «Евровидения». Европейский вещательный союз заявил, что принимающая сторона должна была обеспечить участие всех конкурсантов.