Кодекс защиты прав потребителей появится в России

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Москва, 23 июня. Документ, который включит в себя все пункты законодательства и правила, касающиеся защиты прав потребителей, готовят специалисты Роспотребнадзора.

До 1 декабря на стол президента РФ должен лечь список конкретных предложений по содержанию кодекса. Об этом сегодня пишет газета «Известия».

«В числе особо значимых вопросов, которые предстоит решить до 1 декабря 2017 года, — подготовка предложений по кодификации законодательства РФ о защите прав потребителей, состоящего сегодня из большого массива нормативных правовых актов, не во всем и не всегда гармонизированных между собой», — цитирует издание пресс-службу Роспотребнадзора.

В частности, в кодекс войдут нормы, связанные с использованием карты «Мир» и обязанности продавцов принимать ее к оплате, а также отмена «мобильного рабства».