Стали известны требования арабских стран к Катару

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Доха, 23 июня. Опубликованы требования четырех арабских стран, выполнение которых ждут от Катара.

Как сообщает RT, правительства Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна через власти Кувейта требуют от официальной Дохи разорвать дипотношения с Ираном, закрыть турецкую военную базы и прекратить вещание телеканала «Аль-Джазира».

Также от Катара ждут прекращения натурализации граждан этих четырех государств, а также выдачи лиц, разыскиваемых в Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна и обвиняемых в терроризме.

Как напоминает Ura.ru, четыре арабские страны 5 июня обвинили Доху в поддержке терроризма и разорвали с Катаром дипломатические отношения.