На американских птицефермах построят газовые камеры для кур

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Вашингтон, 23 июня. Американский производитель куриного мяса Tyson Foods намерена построить на птицефермах газовые камеры и усыплять птиц перед забоем.

Сообщается, что данная технология станет более гуманным способом убийства птиц, а также улучшит условия труда работников предприятий.

Отмечается, что в настоящее время большинство производителей мяса усыпляют куриц слабыми разрядами электричества.

Предполагается, что новую технологию начнут применять в следующем году на двух предприятиях Tyson Food, а окончательное решение об использовании будет принято после испытательного периода.

Ранее Газета.ру сообщала, что ученые узнали, что курицы могут сопереживать и сочувствовать.