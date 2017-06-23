Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
На американских птицефермах построят газовые камеры для кур
Triangle Created with Sketch.

На американских птицефермах построят газовые камеры для кур

6:52  23 Июня 2017  /обновлено: 6:52  23 Июня 2017
98

На американских птицефермах построят газовые камеры для кур

Вашингтон, 23 июня. Американский производитель куриного мяса Tyson Foods намерена построить на птицефермах газовые камеры и усыплять птиц перед забоем.

Сообщается, что данная технология станет более гуманным способом убийства птиц, а также улучшит условия труда работников предприятий.

Отмечается, что в настоящее время большинство производителей мяса усыпляют куриц слабыми разрядами электричества.На американских птицефермах построят газовые камеры для кур

Предполагается, что новую технологию начнут применять в следующем году на двух предприятиях Tyson Food, а окончательное решение об использовании будет принято после испытательного периода.

Ранее Газета.ру сообщала, что ученые узнали, что курицы могут сопереживать и сочувствовать.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть