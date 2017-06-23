NASA опубликовала в Сети видеоролик «живого» Марса

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Вашингтон, 23 июня. Специалисты из NASA поделились со всем миром уникальными кадрами «живого» Марса.

Фрагменты записи, сделанные космическим аппаратом MRO, все больше и больше убеждают специалистов, что именно красная планета может стать колонией Земли и рано или поздно будет заселена.

Как видно на умело смонтированных кадрах, поверхность Марса весьма разнообразна – там есть холмы и низменности, пустыни и оазисы. На планете бушуют бури, штормы и даже иногда опускаются туманы.