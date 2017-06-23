Сирия: в Алеппо открылась новая поликлиника

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Алеппо, 23 июня. Доктор Зияд Хаштам рассказал, что в сирийском Алеппо в июне открыла новая поликлиника, рассчитанная на тысячу пациентов в месяц.

Сообщается, что медучреждение было построено за два месяца по технологии быстрого возведения и работает по принципу «все в одном». Поликлиника оснащена комнатами для осмотра пациентов, бесплатной аптекой и кабинетом женской консультации с аппаратом УЗИ.

«В нашей поликлинике в районе Аль-Зебдия Восточного Алеппо сейчас работают пять врачей и 15 медсестер, в ближайшее время штат будет увеличен», — отметил Хаштам.

Ранее Газета.ру сообщала, что в декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков.