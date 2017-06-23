Генпрокуратура в Киеве задержала главреда сайта, рассказавшего о коррупционере Порошенко

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Главный редактор сайта «Страна.ua» Игорь Гужва задержан в Киеве по подозрению во взяточничестве. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Доврался, наконец, к правде. По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», — говориться в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что в четверг сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции.

Сам Гужва сообщал на своей странице в социальной сети Facebook, что обыск в редакции проводится по сфальсифицированному делу.

«У нас в редакции обыск по сфальсифицированному делу», — написал он.

Позже главред «Страны» поделился подробностями происходившего в офисе редакции.

«Около месяца назад на меня вышли люди от нардепа от Радикальной партии Линько и предложили 20 000 долларов за снятие текста про конфликт людей Линько и Кивы. Предлагали настойчиво, но я отказался. С тех пор контактов по поводу Линько не было. Сегодня около 9 вечера ко мне в офис ворвались люди. Представились полицией. Силой отобрали телефон. На мои требования не проводить следственных действий до прихода адвокатов не отреагировали. Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли — мне сказать трудно», — написал он с телефона адвоката Елены Лукаш.

По утверждению Гужвы, украинским властям надоело терпеть редакционную политику сайта, потому они «по беспределу» сфабриковали уголовное дело против его главреда, чтобы прекратить работу портала.

Сайт «Страна.ua» был запущен Игорем Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге «Вести».

Портал неоднократно публиковал компрометирующие материалы об украинских политиках и чиновниках. Например, на сайте были обнародованы записи разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье «хищение госимущества в особо крупных размерах» и скрывается от следствия за границей. На записи слышно, что бывший депутат Рады Николай Мартыненко, известный своей дружбой с экс-премьером Украины Арсением Яценюком, обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.

Вообще, СБУ давно ходила за Гужвой по пятам. Так, в течение 2014-2015 годов в редакциях, которые он возглавлял, неоднократно проводились обыски представителями налоговых органов и СБУ. Самого главреда обвиняли в неуплате налогов и сепаратизме.

Первые обыски в «Вестях», главным редактором которых на тот момент был Гужва, СБУ провела еще три года назад. Тогда пояснялось, что следственные действия проводятся в рамках расследования дела о посягательстве на территориальную целостность страны.

Кроме того, 5 июля 2014 года на редакцию газеты было совершено нападение. Неизвестные сначала забросали здание камнями и коктейлями Молотова, а затем пустили слезоточивый газ. Пострадал один из охранников, пытавшийся помешать злоумышленникам.

Через год в офис издания снова пришли с обысками люди, представившиеся сотрудниками налоговой милиции. Правда, при этом, никаких документов они не предъявили. Они просто выломали дверь в помещение и забаррикадировались внутри.

Участники обыска заявили, что у них есть постановление суда на обыск по делу ООО «Вести масс-медиа»,

Сам Гужва тогда сообщал, что «юридически эта компания по данному адресу не находится».

«В этом помещении находится управляющая компания холдинга, а также редакции газеты «Вести» и журнала «Вести.Репортер», — пояснил он.

Также в 2015 году Государственная фискальная служба вызвала на допрос 242 сотрудников издания по делу о неуплате налогов и отмывании денег.

Сотрудники издания после этого заявили о том, что это дело полностью сфабриковано и фактически развалилось еще летом 2014 года, а действия властей объяснили «попыткой запугать коллектив» издания.

Ежедневная газета «Вести» была создана Гужвой в 2013 году. Ее редакционная политика отличалась от позиции большинства украинских СМИ, в частности, по отношению к конфликту в Донбассе. Так, в материалах газеты представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик называют ополченцами, тогда как Киев считает их террористами и боевиками.