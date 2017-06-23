Прокуратура Сахалина проверяет данные об оскорблении ребенка медсестрой

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Сахалин, 23 июня. Сахалинская прокуратура проверяеи сообщения СМИ об оскорблении медсестрой двухлетнего ребенка.

«Организована проверка исполнения законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы», — говорится в официальном сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

Напомним, что скандал на Сахалине разразился после опубликования в Сети записи издевательств медсестры над ребенком, изъятом из неблагополучной семьи. Мальчик привел в бешенство женщину тем, что испачкал штаны.