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Происшествия
Отец и 9-летний сын утонули в Иркутской области
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Отец и 9-летний сын утонули в Иркутской области

6:14  23 Июня 2017
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Отец и 9-летний сын утонули в Иркутской области

Новая Разводная (Иркутская область), 23 июня. 42-летний мужчина и его малолетний сын утонули в заливе.

Как сообщили в региональном МВД, отец с ребенком отдыхали на водоеме, когда в какой-то момент девятилетний мальчик стал тонуть. Бросившийся ему на помощь мужчина также стал жертвой воды.

Сотрудники спасательных ведомств, прибывшие на место происшествия, ничем не смогли помочь. В настоящее время устанавливаются точные причины произошедшей трагедии.
 

#россия #иркутская область
Константин Терехов
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