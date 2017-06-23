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Происшествия
В Хабаровске пациент избил хирурга за вопрос о татуировках
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В Хабаровске пациент избил хирурга за вопрос о татуировках

6:25  23 Июня 2017  /обновлено: 6:25  23 Июня 2017
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В Хабаровске пациент избил хирурга за вопрос о татуировках

Хабаровск, 23 июня. Главный врач хабаровской городской больницы Александр Калашников сообщил, что пациент избил хирурга, спросившего его о татуировках.

По словам Калашникова, вечером в четверг в больницу обратился мужчина с жалобами на боли в животе. Осматривавший его врач задал вопрос о многочисленных шрамах и татуировках на теле пациента, после чего тот потерял контроль над собой, кинул стул в доктора и набросился на него.

Врач попытался убежать, однако буйный пациент догнал его в коридоре, повалил на пол и избил.

Отмечается, что у хирурга диагностированы черепно-мозговая травма, вывих плеча, ссадины и ушибы.

Ирина Новикова
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