В Хабаровске пациент избил хирурга за вопрос о татуировках

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Хабаровск, 23 июня. Главный врач хабаровской городской больницы Александр Калашников сообщил, что пациент избил хирурга, спросившего его о татуировках.

По словам Калашникова, вечером в четверг в больницу обратился мужчина с жалобами на боли в животе. Осматривавший его врач задал вопрос о многочисленных шрамах и татуировках на теле пациента, после чего тот потерял контроль над собой, кинул стул в доктора и набросился на него.

Врач попытался убежать, однако буйный пациент догнал его в коридоре, повалил на пол и избил.

Отмечается, что у хирурга диагностированы черепно-мозговая травма, вывих плеча, ссадины и ушибы.