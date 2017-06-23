Сирия новости 23 июня 07.00: Турция готовится к атаке в Алеппо, курды окружили Ракку

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Сирия, 23 июня. Турция вместе с боевиками готовится к атаке на округ Африн в Алеппо, SDF**** захватили последнюю деревню на южной окраине Ракки, полностью окружив город. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: САА захватила область Захр Аба у станции Т3 под Пальмирой. В Даръа боевики взорвали здание, в котором находились солдаты правительственной армии.

«Исламское государство»: боевики выпустили пропагандистское видео, в котором утверждают, что члены ССА** и САА примкнули к боевикам. Террористы захватили двух бойцов «Хезболлы», одного из них сразу же убили.

Провинция Дамаск

Населенный пункт Бир Кассаб к юго-востоку от Дамаска вновь перешел под контроль боевиков. Продолжаются бои, армия правительства Сирии получила в подкрепление палестинские отряды.

Армия правительства Сирии продвигается в Айн Терме в Восточной Гуте. У боевиков отбито 90% долины, школа вождения и квартал Аль-Джиср.

Террористы «Исламского государства»* выпустили очередное пропагандистское видео, в котором демонизируют своих противников и утверждают, что многие из ССА и армии правительства Сирии примкнули к рядам боевиков ИГ*, сообщает портал Аlmasdarnews.

Провинция Алеппо

Прокурдские СМИ сообщают, что Турция вместе с боевиками готовится к атаке на округ Африн. По информации военного источника, турецкая армия продолжает ввод тяжелой техники на севере Алеппо.

Ряд группировок на севере Алеппо договорились с отрядами полиции в городе Джараблус для обеспечения безопасности в городе.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» захватили двух бойцов «Хезболлы» у Арака к востоку от Пальмиры, одного из них они убили на месте, передает Аlmasdarnews.

Армия правительства Сирии захватила область Захр Аба у станции Т3 в десяти километрах к юго-востоку от деревни Арак восточнее Пальмиры.

Журналисты ANNA NEWS отмечают широкое присутствие афганских «Лива Фатимиюн» на фронтах Сирии, в том числе их бойцы сражаются против террористов «Исламского государства» вместе с САА у станции Т3.

По неподтвержденным данным, меморандум о взаимопонимании России, Иордании и США включает в себя «демонтаж» американской базы Закаф в 60 километрах к северо-западу от Аль-Танфа. Об этом сообщается в Twitter.

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии захватила населенный пункт Вади Лавейзия у иракской границы к западу от Аль Букамаля.

Провинция Даръа

В Twitter сообщается, что боевики в городе Даръа взорвали здание, в котором находились солдаты армии правительства Сирии, все погибли. Боевики уничтожили три танка армии правительства Сирии и захватили «Шилку» на фронте у лагеря в городе Даръа.

Переговоры правительственной армии и боевиков о перемирии в городе Даръа провалились.

#Syria #Daraa Full Report from Minister Of Local National Reconciliation Ali Haydar - Agreement in Daraa failed. pic.twitter.com/0K7rzTgEIo — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 22, 2017

Провинция Идлиб

Лидер «Ахрар аш-Шам» сделал видео-заявление с флагом боевиков.

В городе Идлиб прогремел мощный взрыв, в результате которого погибло 12 человек, ранено как минимум 22.

Взрыв также прогремел на шоссе между деревьями Кафар Тахарим и Арманаз в пригороде Идлиба, в результате несколько человек получили ранения.

Провинция Ракка

SDF захватили последнюю деревню на южной окраине Ракки, и теперь город находится в полном окружении курдов, сообщает Аlmasdarnews.

Террористы «Исламского государства» привязывают тела бойцов SDF к мопедам и передвигаются таким образом по улицам Ракки.

Террористы сообщили, что убили и ранили более 53 бойцов SDF в результате двух атак смертников в городе Ракка.

Ирак

Курды в Бардарэше атаковали 40 езидских девушек и юношей после спора о религии.

Kurds from Bardarash attacked on 40Yazidi girls&men bcz of their religion after a discusion.

Plz understand that #Yazidis r not safe anymore pic.twitter.com/XBXSYxYI9d — Nareen Shammo (@nareen_shammo) June 22, 2017

Ликвидирован один из командиров террористов «Исламского государства» в результате авиаудара недалеко от населенного пункта Хувейджа в провинции Дияла.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)