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Ким Чен Ын использует фотошоп для уменьшения ушей на снимках
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Ким Чен Ын использует фотошоп для уменьшения ушей на снимках

5:58  23 Июня 2017  /обновлено: 6:03  23 Июня 2017
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Ким Чен Ына использует фотошоп для уменьшения ушей на снимках

Пхеньян, 23 июня. Фотографии северокорейского лидера  перед публикацией в прессе тщательно обрабатывают в фотошопе.

Как сообщает издание Motherboard, на небольшую разницу между официальными снимками Ким Чен Ына и другими фото обратил внимание сотрудник Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения ядерного оружия Дэйв Шмерлер.

Как оказалось, на неофициальных фото вождя КНДР  левое ухо имеет некий изъян, напоминающий то ли бородавку, то ли родинку. Что же касается снимков, представляемых администрацией, то там такого изъяна уже нет.

Чтобы проверить свои догадки, фотографии Ким Чен Ына обработали в специальной программе, которая указывает, где применялся фотошоп. Результаты экспертизы показали, что действительно – снимки перед публикацией ретушируют.

 

#кндр #ким чен ын #пхеньян
Константин Терехов
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