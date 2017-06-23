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Общество
Россияне заменили алкоголь и сигареты на фастфуд
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Россияне заменили алкоголь и сигареты на фастфуд

6:05  23 Июня 2017  /обновлено: 6:05  23 Июня 2017
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Россияне заменили алкоголь и сигареты на фастфуд

Москва, 23 июня. Результаты фундаментального исследования, проведенного специалистами НИУ ВШЭ, показали, что за прошедшие пять лет россияне стали меньше пить и курить, зато стали чаще употреблять фастфуд.

Сообщается, что в 2011 году 32% респондентов признавались, что курят каждый день, а к 2017-му их число упало до 27%. Также на 6% уменьшилось число употребляющих алкоголь (59% и 53% соответственно), говорится в материале газеты «Известия».

Вместе с тем, за прошедшие годы выросла доля посетителей общепита — с 43 до 46%. В результате лишним весом страдает 55% взрослого населения нашей страны.

Ирина Новикова
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