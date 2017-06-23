Индия намерена купить у США 22 беспилотника Guardian

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Вашингтон, 23 июня. Власти Индии намерены потратить более двух миллиардов долларов на закупку у США 22 беспилотников Guardian.

Информацию о грядущей сделке распространило Reuters, ссылаясь на данные, полученные у осведомленного источника. На днях новость об этом должна была быть объявлена официально.

Вероятно, что о сделке расскажет глава Кабмина Индии Нарендра Моди, который посетит Соединенные Штаты в ближайшие выходные с официальным визитом и проведет переговоры с Дональдом Трампом.