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Индия намерена купить у США 22 беспилотника Guardian
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Индия намерена купить у США 22 беспилотника Guardian

5:39  23 Июня 2017
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Индия намерена купить у США 22 беспилотника Guardian

Вашингтон, 23 июня. Власти Индии намерены потратить более двух миллиардов долларов на закупку у США 22 беспилотников Guardian.

Информацию о грядущей сделке распространило Reuters, ссылаясь на данные, полученные у осведомленного источника. На днях новость об этом должна была быть объявлена официально.

Вероятно, что о сделке расскажет глава Кабмина Индии Нарендра Моди, который посетит Соединенные Штаты в ближайшие выходные с официальным визитом и проведет переговоры с Дональдом Трампом.

#сша #индия #guardian
Константин Терехов
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