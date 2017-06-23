Книгу о Владимире Путине представили в Риме

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Рим, 23 июня. Книга «Путин. Теперь говорит он» авторства журналиста из ФРГ Хуберта Зайпеля была презентована в столице Италии.

Как сообщает РИА Новости, произведение, что интересно, на итальянском языке, написано под впечатлением от личных встреч и бесед журналиста с российским лидеров, а также поездок с Путиным.

По словам автора, он не пытался открыть миру еще один авторский взгляд на личность президента России, а поставил цель рассказать читателям взгляды Владимира Путина и мотивы, которые толкают его на совершение тех или иных поступков.