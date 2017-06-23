Книгу о Владимире Путине представили в Риме
Рим, 23 июня. Книга «Путин. Теперь говорит он» авторства журналиста из ФРГ Хуберта Зайпеля была презентована в столице Италии.
Как сообщает РИА Новости, произведение, что интересно, на итальянском языке, написано под впечатлением от личных встреч и бесед журналиста с российским лидеров, а также поездок с Путиным.
По словам автора, он не пытался открыть миру еще один авторский взгляд на личность президента России, а поставил цель рассказать читателям взгляды Владимира Путина и мотивы, которые толкают его на совершение тех или иных поступков.
«Сначала было интересно оттолкнуться от того факта, что Путин представал какой-то искусственной фигурой. Но встречи и общение с ним сделали этот образ более ясным, а представление о нем — более живым», — рассказал Зайпель агентству.