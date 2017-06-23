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Общество
Более 65% продаваемого в РФ алкоголя не соответствует ГОСТам на этикетках
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Более 65% продаваемого в РФ алкоголя не соответствует ГОСТам на этикетках

5:45  23 Июня 2017
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Более 65% продаваемого в РФ алкоголя не соответствует ГОСТам на этикетках

Москва, 23 июня. Результаты проверки, проведенной Росалкогольрегулированием, показали, что более 65% алкогольной продукции, продаваемой в России, не соответствует ГОСТам, указанным на этикетках.

Сообщается, что проверки проводились в течение 2016 года по всей территории России. В рамках проверок были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В материале газеты «Известия» отмечается, что 638 проб не соответствовали государственному стандарту.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что россияне стали меньше употреблять алкоголь.

Ирина Новикова
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