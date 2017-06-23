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Трампу рекомендовали не упоминать про Россию на публике
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Трампу рекомендовали не упоминать про Россию на публике

5:14  23 Июня 2017
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Трампу рекомендовали не упоминать про Россию на публике

Вашингтон, 23 июня. Помощники рекомендовали Дональду Трампу во время публичных выступлений и в Twitter как можно меньше касаться темы России.

Как сообщает RT, в частности советники попросили президента США не касаться темы якобы вмешательства Кремля в ход президентских выборов в Штатах, при этом ни под каким углом.

Что любопытно, Трамп прислушался к своим ассистентам, но отчасти: так, выступая на митинге перед своими сторонниками в Айове в среду, американский лидер воздержался от российской темы, однако уже в четверг в Twitter вновь оседлал любимого конька.

В этот раз нынешний президент США раскритиковал администрацию президента бывшего, обвинив ту в бездействии в плане противодействия России в ее как будто бы попытках повлиять на итоги выборов.

 

#дональд трамп #сша
Константин Терехов
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