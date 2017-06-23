Бывшего сотрудника Госдепа США подозревают в шпионаже в пользу Китая

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Вашингтон, 23 июня. Министерство юстиции США сообщило, что бывшего сотрудника Госдепартамента Кевина Мэллори подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Сообщается, что Мэллори предъявили обвинения в шпионской деятельности в пользу КНР после того, как дважды посетил Китай за последний год. Следователи считают, что он передал китайской стороне восемь секретных документов.

Согласно версии следствия, во время поездок он передал китайским спецслужбам три документа, два их которых носили гриф секретности, еще один — «совершенно секретно», говорится в материале Газеты.ру.