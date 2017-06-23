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Бывшего сотрудника Госдепа США подозревают в шпионаже в пользу Китая
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Бывшего сотрудника Госдепа США подозревают в шпионаже в пользу Китая

4:56  23 Июня 2017
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Бывшего сотрудника Госдепа США подозревают в шпионаже в пользу Китая

Вашингтон, 23 июня. Министерство юстиции США сообщило, что бывшего сотрудника Госдепартамента Кевина Мэллори подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Сообщается, что Мэллори предъявили обвинения в шпионской деятельности в пользу КНР после того, как дважды посетил Китай за последний год. Следователи считают, что он передал китайской стороне восемь секретных документов.Бывшего сотрудника Госдепа США подозревают в шпионаже в пользу Китая

Согласно версии следствия, во время поездок он передал китайским спецслужбам три документа, два их которых носили гриф секретности, еще один — «совершенно секретно», говорится в материале Газеты.ру.

Ирина Новикова
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