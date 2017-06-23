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Конгресс США заложил в бюджет на 2018 год средства на оружие для Украины
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Конгресс США заложил в бюджет на 2018 год средства на оружие для Украины

4:42  23 Июня 2017  /обновлено: 4:42  23 Июня 2017
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Конгресс США заложил в бюджет на 2018 год средства на оружие для Украины

Вашингтон, 23 июня. Конгресс США разработал законопроект о выделении средств Пентагону на 2018 финансовый год, в который входит статья о предоставлении военной помощи Украине.

По словам председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэка Торнберри, в том числе средства будут выделены и на летальные вооружения.Конгресс США заложил в бюджет на 2018 год средства на оружие для Украины

«Он точно будет включать в себя военную помощь для Украины и призыв к администрации предоставить летальную помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии с Востока», — пояснил Торнберри.

Ранее Газета.ру сообщала, что Пентагон не выделит средства на подготовку и снабжение бойцов неонацистского батальона «Азов».

Ирина Новикова
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