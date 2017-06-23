Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Годовалый ребенок выжил после падения из окна многоэтажки в Иркутске
Triangle Created with Sketch.

Годовалый ребенок выжил после падения из окна многоэтажки в Иркутске

4:22  23 Июня 2017
351

Годовалый ребенок выжил после падения из окна многоэтажки в Иркутске

Иркутск, 23 июня. В Иркутске годовалый ребенок выжил после падения из окна многоэтажного дома.

Накануне из окна четвертого этажа дома, расположенного на бульваре Рябикова, выпал мальчик 2016 года рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, трагедия произошла в тот момент, когда родители вышли из комнаты.

Ребенка доставили в городскую больницу. О состоянии ребенка в данный момент не известно. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

Настасья Шеркунова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть