Годовалый ребенок выжил после падения из окна многоэтажки в Иркутске

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Иркутск, 23 июня. В Иркутске годовалый ребенок выжил после падения из окна многоэтажного дома.

Накануне из окна четвертого этажа дома, расположенного на бульваре Рябикова, выпал мальчик 2016 года рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, трагедия произошла в тот момент, когда родители вышли из комнаты.

Ребенка доставили в городскую больницу. О состоянии ребенка в данный момент не известно. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.