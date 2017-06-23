Кувейт передал властям Катара список претензий от четырех арабских стран

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 июня. Катарские власти получили от Кувейта список требований, составленный четырьмя арабскими государствами.

Сообщается, что в документе содержатся требования, необходимые для восстановления разорванных в начале июня текущего года дипломатических отношений.

Какие именно претензии содержатся в документе не уточняется.

Ранее Газета.ру сообщала, что 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношений с Катаром, обвинив его в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились Мальдивы, Маврикий и Мавритания.