Кувейт передал властям Катара список претензий от четырех арабских стран
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Москва, 23 июня. Катарские власти получили от Кувейта список требований, составленный четырьмя арабскими государствами.
Сообщается, что в документе содержатся требования, необходимые для восстановления разорванных в начале июня текущего года дипломатических отношений.
Какие именно претензии содержатся в документе не уточняется.
Ранее Газета.ру сообщала, что 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношений с Катаром, обвинив его в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились Мальдивы, Маврикий и Мавритания.
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