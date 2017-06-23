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Весь мир
Кувейт передал властям Катара список претензий от четырех арабских стран
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Кувейт передал властям Катара список претензий от четырех арабских стран

4:22  23 Июня 2017
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Кувейт передал властям Катара список претензий от четырех арабских стран

Москва, 23 июня. Катарские власти получили от Кувейта список требований, составленный четырьмя арабскими государствами.

Сообщается, что в документе содержатся требования, необходимые для восстановления разорванных в начале июня текущего года дипломатических отношений.

Какие именно претензии содержатся в документе не уточняется.Кувейт передал властям Катара список претензий от четырех арабских стран

Ранее Газета.ру сообщала, что 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношений с Катаром, обвинив его в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились Мальдивы, Маврикий и Мавритания.

Ирина Новикова
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