На московских крышах после реновации вырастут деревья и травы

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Москва, 23 июня. Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что строительство новых домов по программе реновации будет производиться с использованием технологии по озеленению крыш.

По словам Кульбачевского, в настоящее время в ведомстве проходит доработка концепции озеленения зданий и сооружений в Москве. Отмечается, что вначале будут реализованы несколько пилотных проектов.

«При проектировании новых зданий планируется использовать в том числе и технологии по озеленению крыш, стилобатному и вертикальному озеленению», — цитирует Кульбачевского газета «Известия».