Спикер конгресса США высказался за скорейшее рассмотрение санкций против РФ

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 июня. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что необходимо как можно скорее рассмотреть законопроект об ужесточении режима санкций в отношении России.

«Мы хотим почистить этот законопроект. Нам необходимо, чтобы комитет по иностранным делам «поскреб» этот законопроект, что происходит с каждым таким документом, поступающим из Сената», — уточнил парламентарий.

Ранее Газета.ру сообщала, что 15 июня Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о введении новых антироссийских санкций.