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Весь мир
Спикер конгресса США высказался за скорейшее рассмотрение санкций против РФ
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Спикер конгресса США высказался за скорейшее рассмотрение санкций против РФ

3:37  23 Июня 2017  /обновлено: 3:52  23 Июня 2017
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Спикер конгресса США высказался за скорейшее рассмотрение санкций против РФ

Вашингтон, 23 июня. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что необходимо как можно скорее рассмотреть законопроект об ужесточении режима санкций в отношении России.

«Мы хотим почистить этот законопроект. Нам необходимо, чтобы комитет по иностранным делам «поскреб» этот законопроект, что происходит с каждым таким документом, поступающим из Сената», — уточнил парламентарий.

Ранее Газета.ру сообщала, что 15 июня Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о введении новых антироссийских санкций. 

Ирина Новикова
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