Трамп рассказал, какая страна самая опасная в мире после Сирии

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Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика является самой опасной страной в мире после Сирии.

«Мексика заняла второе место по смертям в мире после Сирии. Наркотрафик — одна из главных причин» — сказал глава Белого дома.

Также американский лидер снова дал обещание своим соотечественникам защитить их от Мексики при помощи стены на американо-мексиканской границе.

Ранее Газета.ру сообщала, что строительство стены для решения проблемы нелегальной иммиграции в США, стало одним из основных пунктов предвыборной программы Трампа.