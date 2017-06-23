Сирия: 250 мирных жителей Дейр эз-Зора погибли за месяц

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Дамаск, 23 июня. Более 250 мирных жителей Дейр эз-Зора в Сирии погибли на протяжении месяца. Такие данные приводит Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

По данным организации, три четверти от общего числа погибших стали жертвами ударов коалиции во главе с США.

Следует отметить, что сообщения о гибели мирных жителей в результате авиаударов международной коалиции во главе с США поступают регулярно. Например, 21 июня сообщалось о 30-ти смертях.