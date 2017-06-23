Ягненок-мутант перепугал жителей южноафриканского села

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Йоханнесбург, 23 июня. Странный ягненок, напоминающий человека, напугал жителей южноафриканского поселения Леди-Фрер.

Сообщается, что на одной из ферм родился мертвый ягненок, отдаленно напоминающий человека. По мнению местных жителей, не обошлось без вмешательства нечистой силы, однако глава ветеринарной службы, прибывший в село, объяснил, что причиной мутации стала лихорадка.

«Овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли на раннем сроке беременности. Налицо все признаки, что на раннем этапе развитие плода проходило неправильно из-за вирусной инфекции», — уточнил специалист.