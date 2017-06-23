В Раде готовят импичмент Порошенко

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Киев, 23 июня. Депутаты Верховной Рады Украины обсуждают возможный импичмент президента Украины Петра Порошенко.

Инициатива принадлежит фракции партии «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко. По мнению депутата Алексея Белого, в глазах народа именно президент несет на себе основную долю ответственности за плохую жизнь украинцев.

Народ должен высказаться о том, достоин ли Порошенко и далее занимать свой пост, — сказал народный избранник.

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