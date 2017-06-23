Apple почистила App Store, удалив сотни тысяч приложений

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Москва, 23 июня. Компания Apple произвела глобальную чистку мобильных приложений App Store, в результате которой из каталога были удалены сотни тысяч приложений.

Сообщается, что из каталога были удалены «приложения, созданные по коммерческим шаблонам или с использованием сервисов по созданию приложений». Среди них упоминаются клоны игры Flappy Bird.

Также из App Store были убраны множество копий популярных приложений для потокового прослушивания музыки.

Помимо этого, из каталога исчезли приложения, не поддерживающие 64-битные инструкции, и программы, которые несколько лет никто не скачивал.