Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Apple почистила App Store, удалив сотни тысяч приложений
Triangle Created with Sketch.

Apple почистила App Store, удалив сотни тысяч приложений

2:39  23 Июня 2017  /обновлено: 2:39  23 Июня 2017
286

Apple почистила App Store, удалив сотни тысяч приложений

Москва, 23 июня. Компания Apple произвела глобальную чистку мобильных приложений App Store, в результате которой из каталога были удалены сотни тысяч приложений.

Сообщается, что из каталога были удалены «приложения, созданные по коммерческим шаблонам или с использованием сервисов по созданию приложений». Среди них упоминаются клоны игры Flappy Bird.Apple почистила App Store, удалив сотни тысяч приложений

Также из App Store были убраны множество копий популярных приложений для потокового прослушивания музыки.

Помимо этого, из каталога исчезли приложения, не поддерживающие 64-битные инструкции, и программы, которые несколько лет никто не скачивал.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть