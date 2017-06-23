ВКС РФ 14 раз за неделю перехватили самолеты-разведчики у границ России
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Москва, 23 июня. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что истребители ВКС РФ за неделю 14 раз перехватывали самолеты-разведчики у границ России.
Сообщается, что перехваты были выполнены истребителями дежурных сил противовоздушной обороны - МиГ-31 и Су-27.
Отмечается, что всего было зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России. Среди них полеты ВВС США, норвежской авиации, шведской разведывательной авиации, а также авиации Великобритании и Франции.
Кроме того, у российских границ выполняли разведывательные полеты Португалия и Япония.
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