ВКС РФ 14 раз за неделю перехватили самолеты-разведчики у границ России

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Москва, 23 июня. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что истребители ВКС РФ за неделю 14 раз перехватывали самолеты-разведчики у границ России.

Сообщается, что перехваты были выполнены истребителями дежурных сил противовоздушной обороны - МиГ-31 и Су-27.

Отмечается, что всего было зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России. Среди них полеты ВВС США, норвежской авиации, шведской разведывательной авиации, а также авиации Великобритании и Франции.

Кроме того, у российских границ выполняли разведывательные полеты Португалия и Япония.