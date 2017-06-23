Пушков объяснил продление ЕС санкций против России инерцией

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Москва, 23 июня. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алесей Пушков назвал продление санкций Европейского Союза против России проявлением инерции. Соответствующую запись сенатор сделал в социальной сети Twitter.

По мнению Пушкова, решение ЕС продлить антироссийские санкции говорит об «отсутствии политики». Он добавил, что веры в санкции ни у кого нет.

Пролонгация ограничительных мер никак не поможет Украине, экономика которой разваливается, — цитирует Газета.ru.