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Политика
Пушков объяснил продление ЕС санкций против России инерцией
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Пушков объяснил продление ЕС санкций против России инерцией

2:16  23 Июня 2017
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Пушков объяснил продление ЕС санкций против России инерцией

Москва, 23 июня. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алесей Пушков назвал продление санкций Европейского Союза против России проявлением инерции. Соответствующую запись сенатор сделал в социальной сети Twitter.

По мнению Пушкова, решение ЕС продлить антироссийские санкции говорит об «отсутствии политики». Он добавил, что веры в санкции ни у кого нет.

Пролонгация ограничительных мер никак не поможет Украине, экономика которой разваливается, — цитирует Газета.ru.

#алексейпушков
Сергей Свазовский
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