Академики попросили Путина расширить свободу выбора

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Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин обсудил с академиками проект закона, которым предусматриваются изменения в процедуру избрания главы российской академии наук (РАН).

Дискуссия шла в закрытом режиме и продлилась более двух с половиной часов. Глава российского государства подчеркнул, что речь идет о стратегических, а не только процедурных вопросах.

Наиболее спорным оказалось положение законопроекта, которым предусматривается необходимость согласования кандидатов в президенты РАН с правительством РФ.

Ранее Газета.ru сообщала об участии Владимира Путина в мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби.